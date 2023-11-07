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Тихонов заявил, что после окончания спецоперации IBU будет стоять на коленях

Экс-биатлонист Тихонов посоветовал IBU пройти медицинское обследование

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что исполкому Международного союза биатлонистов (IBU) нужно пройти хорошее медицинское обследование. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«Я давно говорю, что исполкому IBU надо пройти хорошее медицинское обследование. Когда закончится спецоперация и все политические дела утрясутся, они будут стоять на коленях», — заявил Тихонов.

7 ноября глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов рассказал, что китайские спортсмены не смогут принять участие в Международной лиге клубного биатлона из-за настоятельной просьбы IBU.

Турнир пройдет в Ханты‑Мансийске 18 и 19 ноября. Изначально планировалось, что в соревнованиях будут участвовать спортсмены из России, Китая и Белоруссии.

Международный союз биатлонистов весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее Губерниев заявил, что Международный союз биатлонистов можно смело посылать.

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