Тихонов заявил, что после окончания спецоперации IBU будет стоять на коленях

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что исполкому Международного союза биатлонистов (IBU) нужно пройти хорошее медицинское обследование. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«Я давно говорю, что исполкому IBU надо пройти хорошее медицинское обследование. Когда закончится спецоперация и все политические дела утрясутся, они будут стоять на коленях», — заявил Тихонов.

7 ноября глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов рассказал, что китайские спортсмены не смогут принять участие в Международной лиге клубного биатлона из-за настоятельной просьбы IBU.

Турнир пройдет в Ханты‑Мансийске 18 и 19 ноября. Изначально планировалось, что в соревнованиях будут участвовать спортсмены из России, Китая и Белоруссии.

Международный союз биатлонистов весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее Губерниев заявил, что Международный союз биатлонистов можно смело посылать.