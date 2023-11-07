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Тренер заявил, что хоккею нельзя опускаться до футбола

Тренер Назаров остался недоволен матом с трибун на матче «Спартака» и СКА в КХЛ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Известному тренеру Андрею Назарову не понравились нецензурные крики на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и петербургским СКА. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Разочаровало, что мы так и не дождались ответов по поводу оскорблений с трибун. Получается, что дозволено выкрикивать нецензурные фразы в адрес гостевой команды. Главное, чтобы развлекалась публика и было весело фанатам. Однако что-то мне подсказывает, что в имидже и популярности КХЛ от этого не прибавит, да и в показе матчей и их популяризации на федеральных каналах тоже.

Хоккею ни в коем случае нельзя опускаться до уровня футбола, где мат на фанатских секторах в норме вещей», — заявил специалист.

Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — по голу на счету Марата Хайруллина и Павла Порядина. В начале третьего периода петербуржцы снова вышли вперед. Отличился Александр Кадейкин. Хозяева смогли быстро отыграться — Хайруллин оформил дубль. В самой концовке встречи, на последней секунде матча Александр Беляев принес своей команде победу.

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции. СКА идет на восьмом месте.

Ранее в СКА отказались комментировать судейство.

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Хоккей. КХЛ
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