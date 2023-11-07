Форварду сборной Бразилии предстоит операция на интимном месте

Футболист лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон сообщил, что ему предстоит перенести операцию. Его слова приводит ESPN.

«Последние несколько месяцев были для меня непростыми. У меня были проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами и скоро мне предстоит операция на лобке. Думаю, пора отдохнуть», — заявил форвард.

26-летний нападающий выступает за «Тоттенхэм» с июля 2022 года. Он перешел в лондонский клуб из ливерпульского «Эвертона». В текущем сезоне бразилец провел 11 матчей за «шпор» в различных турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

В активе Ришарлисона 48 матчей в футболке сборной Бразилии, в которых он забил 20 мячей и сделал восемь голевых передач.

6 ноября «Тоттенхэм» крупно проиграл «Челси» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «синих».

Ранее футболист «Ливерпуля» обратился к похитителям отца.