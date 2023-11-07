Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Форварду сборной Бразилии предстоит операция на интимном месте

Игрок «Тоттенхэма» Ришарлисон заявил, что ему предстоит операция на лобке

close
100%
Reuters

Футболист лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон сообщил, что ему предстоит перенести операцию. Его слова приводит ESPN.

«Последние несколько месяцев были для меня непростыми. У меня были проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами и скоро мне предстоит операция на лобке. Думаю, пора отдохнуть», — заявил форвард.

26-летний нападающий выступает за «Тоттенхэм» с июля 2022 года. Он перешел в лондонский клуб из ливерпульского «Эвертона». В текущем сезоне бразилец провел 11 матчей за «шпор» в различных турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

В активе Ришарлисона 48 матчей в футболке сборной Бразилии, в которых он забил 20 мячей и сделал восемь голевых передач.

6 ноября «Тоттенхэм» крупно проиграл «Челси» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «синих».

Ранее футболист «Ливерпуля» обратился к похитителям отца.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий