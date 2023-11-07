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Российские самбисты примут участие в чемпионате мира в Ереване

Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе на ЧМ по самбо в Ереване

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

В 2023 году Ереван (Армения) примет чемпионат мира по самбо. Турнир пройдет с 10 по 12 ноября. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации самбо (FIAS).

Заявки на участие в турнире, партнерами которого стали «Роснефть» и банк ВТБ, подали сборные команды 65 стран. В соответствии с решением исполкома FIAS спортсмены из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев выступят в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут в 21 весовой категории:

Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;

Мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;

Боевое самбо: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее завершилось молодежное первенство мира по самбо.

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