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Экс-игрок «Тампы» рассказал, в чем с Овечкиным никто не сравнится

Артюхин: Овечкин лучший по броскам среди россиян, наверное, на всю жизнь

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Евгений Артюхин не считает Никиту Кучерова лучшим из россиян по броскам в касание. Об этом он заявил Legalbet.

«Лучший ли Кучеров по броскам в касание сейчас среди россиян? Нет, Александр Овечкин застолбил это место себе, наверное, на всю жизнь. Пока с ним никто не сравнится. Ребята молодцы, все стараются, но Саша на протяжении всей карьеры доказал, что по ван-таймеру он номер один. Кучеров тоже хорош в этом компоненте, часто использует и забрасывает такие шайбы», — сказал Артюхин.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Россиянин не может забить уже четыре матча подряд.

В текущем сезоне Никита Кучеров принял участие в 12 матчах своей команды, отметившись девятью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. Россиянин занимает второе место в лиге по системе гол + пас. Больше него очков только у Элиаса Петтерссона из «Ванкувера» (6+15).

Ранее Буре заявил, что у Овечкина хороший шанс побить рекорд Гретцки.

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Хоккей. НХЛ
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