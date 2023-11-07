Менеджер «ПСЖ» может перейти в «Спартак»

Московский «Спартак» за рубежом ищет замену спортивному директору клуба Полу Эшуорту. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как утверждает источник, красно-белые рассматривают приглашение только иностранного специалиста. В числе кандидатов Роберто Олабе из «Реал Сосьедада» и Луиш Кампуш из «ПСЖ».

Сообщается, что Эшоурт не покинет «Спартак», а получит другую должность, не связанную с комплектованием команды и трансферами.

Англичанин занял свою должность в московском клубе в сентябре 2022 года. До этого он работал в «Астане» и «Брайтоне». Эшуорт также успел поработать в Латвии, где женился на гражданке этой страны.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». В минувшем туре команды играли друг с другом. Их встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В концовке первого тайма красно-белые остались вдесятером из-за удаления Хлусевича. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Ростовом».

Ранее бывший наставник «Спартака» попал в топ-10 лучших тренеров в настоящий момент.