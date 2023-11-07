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Тренер СКА заявил, что не будет комментировать судейство

Тренер СКА Ротенберг заявил, что в клубе не будут комментировать судейство

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заявил, что не будет касаться темы судейства, передает РИА Новости.

«Касательно удаления Никиты Серебрякова за сдвиг ворот, то судейство комментировать не буду. Позиция СКА — мы будем игнорировать судейство. Никак не будем это комментировать», — сказал Ротенберг.

Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — по голу на счету Марата Хайруллина и Павла Порядина. В начале третьего периода петербуржцы снова вышли вперед. Отличился Александр Кадейкин. Хозяева смогли быстро отыграться — Хайруллин оформил дубль. В самой концовке встречи, на последней секунде матча Александр Беляев принес своей команде победу.

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции. СКА идет на восьмом месте.

Ранее Вячеслав Фетисов поздравил тренера «Спартака» Алексея Жамнова с победой над СКА.

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Хоккей. КХЛ
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