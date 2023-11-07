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Фетисов поздравил тренера «Спартака» Жамнова с победой над СКА

Фетисов о победе «Спартака» над СКА: вернулся спартаковский дух

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поздравил тренера московского «Спартака» Алексея Жамнова с победой над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Жамнов — мой младший товарищ. В свое время поддержал его кандидатуру в качестве главного тренера страны. Нужно поздравить Алексея. Он молодец. К «Спартаку» вернулся спартаковский дух», — сказал Фетисов.

Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — по голу на счету Марата Хайруллина и Павла Порядина. В начале третьего периода петербуржцы снова вышли вперед. Отличился Александр Кадейкин. Хозяева смогли быстро отыграться — Хайруллин оформил дубль. В самой концовке встречи, на последней секунде матча Александр Беляев принес своей команде победу.

Ранее капитан «Спартака» рассказал, чего не хватает команде.

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