Экс восьмая ракетка мира оценила шансы россиян поехать на Олимпиаду

Экс восьмая ракетка мира Екатерина Макарова верит в то, что российские атлеты поедут на летнюю Олимпиаду 2024 года, которая пройдет в Париже, передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, я верю. Спортсмены — те люди, которые верят до конца и не теряют надежду. Все образуется. Просто пока что так. И мы не имеем права что-то выбирать», — сказала Макарова.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее МОК обвинили в тройных стандартах.