Игрок «Спартака» Морозов: мотивирован перед каждой игрой, в независимости от соперника

Нападающий «Спартака» Иван Морозов поделился эмоциями от игры против своего бывшего клуба. Его слова передает Legalbet.

«Есть ли у нас дополнительная мотивация на матч против СКА? В каждом матче надо побеждать. Мотивация есть, конечно, но я мотивирован перед каждой игрой, в независимости от соперника. Сейчас в СКА осталось человек пять, с кем я раньше играл за клуб, наверное, — это дополнительная мотивация для меня в предстоящем матче», — сказал Морозов.

Морозов выступал за СКА с 2018 по 2021 год перед отъездом в США.

6 ноября «Спартак» переиграл петербургский СКА, забив на последней секунде. Голами отметились Павел Порядин (дубль) и Александр Беляев.

Команда Алексея Жамнова продолжает удерживаться на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Динамо» составляет одно очко, но у бело-голубых матч в запасе. СКА идет на восьмом месте.

В следующем матче красно-белые сыграют с «Нефтехимиком» 9 ноября.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона 2022/23.

Ранее капитан «Спартака» рассказал, чего не хватает команде.