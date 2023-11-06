Глава IIHF Тардиф обвинил Буре во лжи

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф опроверг слова Павла Буре и заявил, что «Филадельфия» не отказывалась от голкипера ЦСКА Ивана Федотова. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Это неправда. Как, по-вашему, мы можем продолжать вести это дело, если НХЛ и «Филадельфию» не интересует Федотов? Прежде чем идти дальше, мы спросили клуб из США: «Вам действительно нужен этот игрок?» Они ответили, что хотят соблюдения условий контракта. Теперь ФХР и ЦСКА намеренно позволили играть Федотову, которого дисквалифицировала ИИХФ. Мы продолжаем расследование», — сказал Тардиф.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. А голкиперу команды Ивану Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года.

1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью.

В текущем розыгрыше КХЛ Федотов, несмотря на запрет, провел 14 матчей, пропустив 28 шайб.

Ранее Михаил Сергачев описал ситуацию с Федотовым словами «игра элит».