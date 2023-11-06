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Абаскаля обвинили в том, что он не понимает русских людей

Тренер Соболева: Абаскаль не очень хорошо относится к форварду

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, считает, что его подопечного не хватило красно-белым в матче против «Локомотива». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Конечно, Соболева не хватило «Спартаку» для победы. Воспитывают его или тренер думает, что Александр перегорел после отмененного пенальти.

Не знаю, но отношение к нему не очень хорошее. Российскому тренеру было бы проще разобраться с Соболевым, чем Абаскалю. Хоть и говорят, что Абаскаль относится ко всем одинаково, но к русским у него другое отношение. Он не понимает русских людей», — сказал Горбунов.

5 ноября «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 2:2. Красно-белые больше тайма играли в меньшинстве из-за удаления Хлусевича. В начале второго тайма «Спартак» открыл счет благодаря голу Антона Зиньковского. Через 10 минут Артем Дзюба сравнял счет. Александр Соболев остался на скамейке запасных. В матче прошлого тура против «Пари НН», он вышел во втором тайме.

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что «Спартак» должен быть доволен ничьей с «Локомотивом».

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