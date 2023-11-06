«Спартак» победил СКА, забив на последней секунде

«Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вырвал победу у петербургского СКА. Встреча завершилась победой москвичей со счетом 3:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — по голу на счету Марата Хайруллина и Павла Порядина. В начале третьего периода петербуржцы снова вышли вперед. Отличился Александр Кадейкин. Хозяева смогли быстро отыграться — Хайруллин оформил дубль. В самой концовке встречи, на последней секунде матча Александр Беляев принес своей команде победу.

«Спартак» одержал уже вторую победу подряд. Команда Алексея Жамнова продолжает удерживаться на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Динамо» составляет одно очко, но у бело-голубых матч в запасе. СКА идет на восьмом месте.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона 2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее бывший владелец «Йокерита» выразил сожаление о вступлении в КХЛ.