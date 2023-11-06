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Навка рассказала, от чего ее «колбасит»

Навка призналась, что запуск своего шоу волнительнее Олимпийских игр

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Надежда Стрелец/YouTube

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призналась, что ей сложно быть организатором ледовых шоу. Ее слова передает РИА Новости.

«Каждый год я думаю: все, в следующем году возьму паузу. Это очень сложно. Так на Олимпийских играх не волновалась, как перед запуском шоу. Раньше была мечта стать олимпийской чемпионкой, сейчас на Новый год загадываю желание, чтобы меня не покидала энергия.

Я жду каждой новой встречи, меня прям колбасит от этого процесса», — сказала Навка.

В 2006 году Навка стала обладателем золота Олимпиады в паре с Романом Костомаровым. Также в ее активе два золота чемпионатов мира и три — чемпионатов Европы.

Затем Навка жила в США, а в 2006 году вернулась в Россию для участия в новом телевизионном шоу «Ледниковый период». Она выступала в проекте с 2006 по 2016 год.

В настоящее время Навка занимается развитием собственных шоу. Ранее она рассказала, почему перенесла свое шоу в Луганске.

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