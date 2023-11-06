«Спартак» превратился в середнячка, заявил легенда клуба

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что обе команды потеряли в статусе, превратившись из лидеров чемпионата в середняков. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Поставленной игры нет как у «Локомотива», так и у «Спартака». Из-за этого они находятся на шестом-седьмом местах в турнирной таблице. И те, и другие превратились в середнячков нашего чемпионата. Команды, которые ставят перед собой задачи бороться за медали, а уж тем более за чемпионство, должны играть с позиции силы. А этого нет ни у одних, ни у других. Это проблемы тренерского штаба и руководителей клуба, это очень сложный процесс, требующий большого внимания», — заявил Гладилин.

Матч «Локомотив» — «Спартак» завершился результативной ничьей со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой игры обе команды набрали по 21 баллу и сохранили за собой пятое и шестое место в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Локомотив» на своем поле сыграет против грозненского «Ахмата».

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