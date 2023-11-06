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Головин вошел в символическую сборную 11 тура чемпионата Франции

Игрок «Монако» Головин вошел в сборную 11 тура Лиги 1 по версии L'Equipe

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 11 тура Лиги 1 по версии издания L'Equipe.

В матче 11 тура Головин отметился голом и результативной передачей в игре с «Брестом» (2:0). Также в сборную тура вошел одноклубник Головина Денис Закария, отметившийся одним забитым мячом.

Головин проводит шестой сезон в составе «Монако», куда он перебрался из московского ЦСКА после чемпионата мира — 2018. В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел десять матчей, забив пять мячей.

В футболке сборной России Головин провел 46 матчей, в которых отметился пятью голами и 13 результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третье место, имея в активе 22 очка. Лидирует в чемпионате «Ницца», сумев набрать 25 очков. На втором месте идет столичный «ПСЖ», имея в своем активе 24 очка.

В следующем матче «Монако» сыграет с «Гавром». Встреча состоится 11 ноября.

Ранее гол и передача Головина принесли «Монако» победу над «Брестом».

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Футбол. Чемпионат Франции
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