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Тренер Назаров ответил бывшему владельцу «Йокерита» словами из произведения Пушкина

Назаров процитировал Пушкина в ответ на слова экс-владельца «Йокерита» Харкимо

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Хоккейный тренер Андрей Назаров ответил бывшему владельцу финского «Йокерита» Харри Харкимо, который заявил, что вступление клуба в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) было ошибкой, передает «Чемпионат».

«Все давно сказал наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. «По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца», — заявил Назаров, отметив, что финны играли в КХЛ, перенимали опыт, зарабатывали деньги, а теперь обо всем жалеют.

«Йокерит» и «Динамо» Рига покинули Континентальную хоккейную лигу в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Из-за выхода финнов из лиги их соперник, московский «Спартак», вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина автоматически.

Финны дважды доходили до четвертьфинала Кубка Гагарина.

Многие легионеры покинули Россию из-за ситуации на Украине. Некоторые федерации пошли против выступления своих хоккеистов в КХЛ. Так, в Латвии приняли закон, запрещающий местным спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях на территории России и Белоруссии.

Ранее «Йокерит» раскритиковали из-за символики, похожей на российскую.

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Хоккей. КХЛ
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