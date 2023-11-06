Тренер «Монако» считает, что Головин является одним из лучших игроков Лиги 1

Главный тренер французского «Монако» Адольф Хюттер высоко оценил игру футболиста клуба Александра Головина, передает пресс-служба клуба.

«Он великолепен, он креативный игрок с очень хорошей правой ногой. Он уже в невероятной форме, но он также определенно один из лучших игроков в лиге», — сказал Хюттер.

Головин проводит шестой сезон в составе «Монако», куда он перебрался из московского ЦСКА после чемпионата мира — 2018.

В футболке сборной России Головин провел 46 матчей, в которых отметился пятью голами и 13 результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает второе место, имея в активе 23 очка. Лидирует в чемпионате столичный «ПСЖ», сумев набрать 23 балла. Замыкает тройку сильнейших «Ницца», имея в своем активе 22 очка.

5 ноября «Монако» одержал победу над «Брестом» со счетом 2:0. Точными ударами отметились Александр Головин и Денис Закария, которому ассистировал Головин.

Ранее гол и передача Головина принесли «Монако» победу над «Брестом».