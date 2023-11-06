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Медведев остался на третьем месте в рейтинге ATP

Российский теннисист Медведев остался на третьем месте в рейтинге ATP

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Aly Song/Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович, который набрал 11 445, на втором месте располагается испанец Карлос Алькарас (8455), замыкает тройку сильнейших россиянин Даниил Медведев (7200).

Россиянин Андрей Рублев остался на пятой строчке.

5 ноября Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс», который прошел в Париже, обыграв в финале болгарина Григора Димитрова.

Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3. Джокович сделал пять подач навылет, одну двойную ошибку и три брейка.

В полуфинале Джокович переиграл Рублева. Встреча продолжалась чуть более трех часов и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7. Россиянин потерпел пятое поражение в шести личных матчах против серба. После матча Джокович заявил, что Рублев играл на высоком уровне.

Ранее шестая ракетка мира объяснил, почему у топовых теннисистов русские корни.

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