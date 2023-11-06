Уткин сомневается, что Захарян заиграет в «Реале Сосьедад»

Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал победу каталонской «Барселоны» над «Реалом Сосьедад» в матче чемпионата Испании, выразив сомнения в том, что россиянин Арсен Захарян сможет найти себя в «Сосьедаде».

«Реал Сосьедад» был прекрасен. И я не знаю, как найдет себя вот в такой игре Арсен Захарян. Впрочем, я и не обязан это знать», — написал Уткин.

Встреча завершилась со счетом 1:0 . Единственный мяч забил Рональд Араухо. Захарян остался на скамейке запасных.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Полузащитник дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел шесть матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. В пяти из шести игр он появлялся на замену.

24 октября Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее Федор Смолов рассказал, как помог Захаряну адаптироваться в «Реале Сосьедад».