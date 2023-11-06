Усик не выйдет на бой с Фьюри в 2023 году

Александр Красюк, менеджер украинского боксера Александра Усика, заявил на YouTube-канале iFL TV, что бой его клиента с британцем Тайсоном Фьюри не состоится в 2023 году.

«Мы должны быть гибкими. Усик не будет драться 23 декабря. Поединок перенесен на начало 2024 года. Сейчас Александр работает над промоматериалом для боя. Потом он вернется в тренировочный лагерь в Испанию», — сказал Красюк.

Фьюри 29 октября победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну на турнире в Саудовской Аравии.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Усик раскрыл, что сказал Фьюри на дуэли взглядов.