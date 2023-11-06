МОК обвинили в тройных стандартах

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев отметил, что на сегодня есть много примеров двойной позиции Международного олимпийского комитета (МОК). Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Олимпийское движение было хорошо тем, что его не смешивали ни с какой политикой. Кто сильнее, тот и побеждал. В современной истории огромное количество примеров двойной, а иногда и тройной позиции деятелей МОК», — заявил Гуляев.

В своем недавнем заявлении Международный олимпийский комитет заявил, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действия правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее главу МОК Томаса Баха сравнили с Россией.