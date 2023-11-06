Футболист «Ливерпуля» обратился к похитителям отца

Футболист «Ливерпуля» Луис Диас в соцсетях обратился к похитившей его отца Армии национального освобождения (АНО) Колумбии. Об этом сообщает РИА Новости.

5 ноября в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Лутон Таун» Диас после забитого мяча обратился к похитителям, продемонстрировав футболку с надписью на испанском языке: «Освободите моего папу».

«Сейчас говорит не футболист. Это Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой отец, трудолюбивый человек, опора семьи. А сейчас он похищен. Я прошу АНО освободить моего отца как можно скорее. Я также прошу международные ассоциации работать над этим, чтобы гарантировать его свободу», — написал футболист.

29 октября стало известно, что родителей Диаса похитили. Позже колумбийские силовики спасли мать спортсмена. При этом представители АНО выпустили заявление, что начали процесс освобождения отца игрока.

Встреча 11-го тура АПЛ «Лутон Таун» — «Ливерпуль» завершилась вничью — 1:1.Подопечные Юргена Клоппа после 11-туров чемпионата страны набрали 24 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

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