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Шведский биатлонист раскритиковал главу МОК Баха, сравнив его действия с Россией

Биатлонист Самуэльссон о главе МОК Бахе: он обходит правила, как Россия

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Reuters

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за желание переизбраться на свой пост, передает Aftonbladet.

«Удивлен, что люди вообще обсуждают увеличение срока, который существует для президента МОК. Первое, что приходит мне на ум, это Россия. Там таким же образом обходят правила», — сказал Самуэльссон.

В октябре РИА Новости сообщило, что несколько членов МОК выступили с предложением изменить Олимпийскую хартию, чтобы президент организации Томас Бах мог быть переизбран еще на один срок.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее политолог объяснил разное отношение МОК к спортсменам из России и Израиля.

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