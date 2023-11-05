«Против нас не инопланетяне играли»: Юран объяснил поражение от ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что поражение в игре никак не связано с психологией. Его слова передает «Газета.Ru».

«Боялись ли мы того, что повели в счете на чужом поле в Москве? Нет, а кого бояться? Против нас, что, инопланетяне играют? Погода вроде бы хорошая, никаких инопланетян нет. Никого мы не боялись, свою роль сыграли вынужденные замены Каккоева и Стаматова. В моментах с голами нужно было плотнее доиграть с Файзуллаевым, чтобы не пропустить. Поперечные передачи во вратарскую получились одинаковыми, будем разбираться» — заявил Юран.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками сохранил за собой шестую позицию.

Ранее болельщики предложили голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву стать главным по коням.