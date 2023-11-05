«Лада» возглавила Восточную конференцию, обыграв ЦСКА

Тольяттинская «Лада» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграла московский ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трой Джозефс, Иван Романов и Сергей Шумаков, который оформил дубль.

За ЦСКА забили Владислав Каменев, Максим Мамин и Михаил Григоренко.

ЦСКА уступал по ходу матча со счетом 0:4, но отыграл три шайбы за 25 минут.

Победа над ЦСКА позволила клубу из Самарской области выйти в лидеры Восточной конференции, набрав 37 очков. Второе место занимает магнитогорский «Металлург» (36), замыкает тройку казанский «Ак Барс», уступая «Металлургу» по дополнительным показателям.

ЦСКА в Западной конференции занимает пятое место, набрав 30 очков. Лидирует московское «Динамо», имея в активе 39 баллов. Второе место занимает столичный «Спартак», имея в активе 38 очков. Замыкает тройку нижегородское «Торпедо», набравшее 34 балла.

В следующем матче ЦСКА сыграет с челябинским «Трактором», а «Лада» померится силами с казанским «Ак Барсом».

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