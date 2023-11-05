Тренер сборной Бельгии назвал самый большой клуб в России

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско, ранее возглавлявший «Спартак», назвал красно-белых самым большим клубом в России. Его слова приводит Standard.

«Я был тренером «Шальке» и московского «Спартака». «Спартак» – самый большой клуб в России. Если у кого-то была травма или футболист не играл, это тоже имело национальное значение.

Звонил ли мне из-за этого какой-нибудь политик? Нет, но здесь, в Бельгии, мне тоже не звонили (смеется). Так что разницы нет», – заявил немецкий специалист.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от украинского «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.

В феврале этого года Тедеско возглавил сборную Бельгии. Вместе с командой он вышел в финальную стадию чемпионата Европы — 2024, который пройдет в Германии.

Ранее тренер клуба РПЛ обратился к Арсену Захаряну.