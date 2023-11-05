МОК: ситуацию с Россией нельзя сравнивать с другими военными конфликтами в мире

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление об отстранении российских спортсменов от международных соревнований на фоне палестино-израильского конфликта. Слова представителя организации приводит Reuters.

«Что касается России, это уникальная ситуация, которую нельзя сравнить с другими военными конфликтами в мире. Потому что принятые меры и данные рекомендации МОК (об отстранении россиян) — это следствие специальной военной операции России на Украине, начатой именно во время Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 в Пекине», — заявили в пресс-службе МОК.

В своем недавнем заявлении МОК заявил, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действия правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее руководителей МОК назвали губителями олимпийского движения.