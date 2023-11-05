Форварда «Спартака» назвали игроком, который должен играть «на надрыве»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал форварда красно-белых Александра Соболева игроком, которому периодически нужен стресс. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Соболев — из тех футболистов, которому периодически нужен стресс, ему нужно что-то доказывать, и тогда у него больше получается. То есть, он такой футболист, который должен играть «на надрыве». И если он играет «на надрыве», то у него получается многое. Если он более-менее успокаивается, то уже играет хуже», — заявил экс-футболист.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом матче Кубка России против «Краснодара» нападающий не смог реализовать пенальти, совершив два касания.

«Спартак» после 13 туров РПЛ набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. 5 ноября красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом». Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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