Овечкин не смог забить в четвертом матче подряд

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс» и одержал победу со счетом 2:1.

В первом периоде хозяева дважды поразили ворота соперника. Отличились Том Уилсон и Сонни Милано. На старте второго периода Дмитрий Воронков сумел одну шайбу отыграть. В качестве одного из ассистентов ему выступил Кирилл Марченко.

«Вашингтон» после этой победы поднялся на 11-е место в Восточной конференции.

Стоит отметить, что этот матч стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина уже четвертым подряд, когда нападающий уходит с площадки без заброшенных шайб. Последний раз россиянин забивал в ворота «Нью-Джерси» 26 октября.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее сообщалось, что Панарин продлил результативную серию до 11 матчей.