Джокович после матча с Рублевым сравнил себя с лягушкой

Первая ракетка мира Новак Джокович похвалил россиянина Андрея Рублева после их полуфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает €5,7 млн. Его слова приводит «Чемпионат».

Встреча продолжалась чуть более трех часов и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7 в пользу серба.

«Большую часть матча Рублев сдавливал меня, как змея лягушку. Он играл на чрезвычайно высоком уровне. Знал, что он обладает отличными качествами, но сегодня он играл зашкаливающе. Не думаю, что когда-либо встречался с Рублевым так хорошо», — заявил Джокович.

Россиянин потерпел пятое поражение в шести личных матчах против серба. В финале турнира Джокович встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

26-летний Рублев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 14 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше 1/4 финала. В 2021 году российский теннисист в паре с Анастасией Павлюченковой стал чемпионом Олимпийских игр — 2020 в миксте, а в составе команды России завоевал Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Ранее российский футболист признался, что живет рядом с Джоковичем.