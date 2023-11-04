Руководителей МОК назвали губителями олимпийского движения

Российский гимнаст Никита Нагорный на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявил, что руководители Международного олимпийского комитета (МОК) являются губителями всего олимпийского движения. Его слова приводит ТАСС.

«Люди, которые сегодня находятся в руководстве МОК, войдут в историю как губители олимпийского движения. Надо им задавать вопросы, а не ребятам, которые тренируются всю жизнь.

Не могу сказать, что я уже отстрелялся, у меня еще есть порох. У нас будут Игры дружбы, пусть они не заменят Олимпиаду, но нам они дадут возможность сказать последнее слово, а молодым ребятам — международный опыт», — заявил олимпийский чемпион.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее олимпийская чемпионка из России назвала спорт оружием и средством политики.