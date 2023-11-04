Иностранные игроки клуба РПЛ столкнулись с проблемами при получении российского гражданства

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев детально рассказал о процессе получения гражданства аргентинскими футболистами команды Лукасом Верой, Брайаном Мансильей, Сесаром Флорентином и Матиасом Пересом. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы начали заниматься процессом оформления российского гражданства для наших аргентинцев. Это очень сложный вопрос. Игроки сначала должны получить вид на жительство, а потом прожить в стране пять лет. Мы никак не можем ускорить этот процесс, пока все в подвешенном состоянии. У нас есть человек, который занимается этими вопросами. Он досконально изучил это, главное, чтобы аргентинцы были заинтересованы в таком долгом процессе», — сказал Андреев.

Первые трое футболистов, упомянутых выше, играют в России с лета 2022 года. Перес перебрался в «Оренбург» зимой 2023 года.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург», набрав 12 очков, располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Команда 6 ноября примет «Ростов».

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