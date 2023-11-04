Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иностранные игроки клуба РПЛ столкнулись с проблемами при получении российского гражданства

В «Оренбурге» заявили о проблемах в оформлении гражданства РФ для аргентинцев

close
100%
ФК «Оренбург»' class="item-image" >
Телеграм-канал ФК «Оренбург»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев детально рассказал о процессе получения гражданства аргентинскими футболистами команды Лукасом Верой, Брайаном Мансильей, Сесаром Флорентином и Матиасом Пересом. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы начали заниматься процессом оформления российского гражданства для наших аргентинцев. Это очень сложный вопрос. Игроки сначала должны получить вид на жительство, а потом прожить в стране пять лет. Мы никак не можем ускорить этот процесс, пока все в подвешенном состоянии. У нас есть человек, который занимается этими вопросами. Он досконально изучил это, главное, чтобы аргентинцы были заинтересованы в таком долгом процессе», — сказал Андреев.

Первые трое футболистов, упомянутых выше, играют в России с лета 2022 года. Перес перебрался в «Оренбург» зимой 2023 года.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург», набрав 12 очков, располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Команда 6 ноября примет «Ростов».

Подопечные Давида Деограсии обеспечили себе выход в плей-офф Кубка России, где сыграют со «Спартаком».

Ранее играющий в Европе российский футболист рассказал о помощи от поляка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий