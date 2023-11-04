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Игрок ЦСКА рассказал, чем футбол в Узбекистане превосходит российский

Игрок ЦСКА Файзуллаев заявил, что в Узбекистане футбол техничнее, чем в России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вингер московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, что уже адаптировался к силовой манере ведения игры в российском чемпионате. Об этом он заявил клубной пресс-службе.

«Думаю, у меня на родине он более техничный, игра многих команд строится через короткий пас. Российский чемпионат более силовой, тут много борьбы на каждом участке поля. Но если говорить о силе, то, конечно, РПЛ мощнее, в том числе и в плане интенсивности.

Первые матчи было очень непривычно, но сейчас уже все нормально. Я не боюсь идти в борьбу и в стык», — сказал Файзуллаев.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) узбекский вингер провел восемь матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

После 13 туров РПЛ подопечные Владимира Федотова, набрав 21 очко, делят четвертое место с «Динамо». 5 ноября ЦСКА сыграет дома с «Пари Нижний Новгород».

Ранее играющий в Европе российский футболист рассказал о помощи от поляка.

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