Украинский футболист вошел в топ-5 худших трансферов «Ливерпуля»

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг худших трансферов в истории «Ливерпуля». Список возглавил защитник Пол Кончески, за которого «Фулхэм» в 2010 году получил € 4,2 млн. Также в пятерку провальных переходов вошел бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин.
Рейтинг худших трансферов за всю историю «Ливерпуля» выглядит следующим образом:
- Пол Кончески
- Марио Балотелли
- Энди Кэррол
- Эль Хаджи Диуф
- Андрей Воронин
- Шон Данди
- Фабио Борини
- Наби Кейта
- Чарли Адам
- Альберто Аквилани.
Воронин перешел в «Ливерпуль» в 2007 году из немецкого «Байера». Он провел в английском клубе два сезона, проведя 27 матчей и отметившись пятью забитыми мячами. В 2010 году украинец стал игроком московского «Динамо». За бело-голубых нападающий отыграл 80 матчей, забив 22 гола. В московском клубе форвард завершил свою профессиональную карьеру.
В октябре 2020 года вошел в тренерский штаб Сандро Шварца. 1 марта 2022 года Воронин покинул клуб и Россию из-за событий на Украине.
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