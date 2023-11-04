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Украинский футболист вошел в топ-5 худших трансферов «Ливерпуля»

Украинец Воронин вошел в пятерку худших приобретений «Ливерпуля»

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voroninandrey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг худших трансферов в истории «Ливерпуля». Список возглавил защитник Пол Кончески, за которого «Фулхэм» в 2010 году получил € 4,2 млн. Также в пятерку провальных переходов вошел бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин.

Рейтинг худших трансферов за всю историю «Ливерпуля» выглядит следующим образом:

  1. Пол Кончески
  2. Марио Балотелли
  3. Энди Кэррол
  4. Эль Хаджи Диуф
  5. Андрей Воронин
  6. Шон Данди
  7. Фабио Борини
  8. Наби Кейта
  9. Чарли Адам
  10. Альберто Аквилани.

Воронин перешел в «Ливерпуль» в 2007 году из немецкого «Байера». Он провел в английском клубе два сезона, проведя 27 матчей и отметившись пятью забитыми мячами. В 2010 году украинец стал игроком московского «Динамо». За бело-голубых нападающий отыграл 80 матчей, забив 22 гола. В московском клубе форвард завершил свою профессиональную карьеру.

В октябре 2020 года вошел в тренерский штаб Сандро Шварца. 1 марта 2022 года Воронин покинул клуб и Россию из-за событий на Украине.

Ранее украинский футболист признался, что ему стыдно за выступление на российском ТВ.

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