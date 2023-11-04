Украинский футболист вошел в топ-5 худших трансферов «Ливерпуля»

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг худших трансферов в истории «Ливерпуля». Список возглавил защитник Пол Кончески, за которого «Фулхэм» в 2010 году получил € 4,2 млн. Также в пятерку провальных переходов вошел бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин.

Рейтинг худших трансферов за всю историю «Ливерпуля» выглядит следующим образом:

Пол Кончески

Марио Балотелли

Энди Кэррол

Эль Хаджи Диуф

Андрей Воронин

Шон Данди

Фабио Борини

Наби Кейта

Чарли Адам

Альберто Аквилани.

Воронин перешел в «Ливерпуль» в 2007 году из немецкого «Байера». Он провел в английском клубе два сезона, проведя 27 матчей и отметившись пятью забитыми мячами. В 2010 году украинец стал игроком московского «Динамо». За бело-голубых нападающий отыграл 80 матчей, забив 22 гола. В московском клубе форвард завершил свою профессиональную карьеру.

В октябре 2020 года вошел в тренерский штаб Сандро Шварца. 1 марта 2022 года Воронин покинул клуб и Россию из-за событий на Украине.

Ранее украинский футболист признался, что ему стыдно за выступление на российском ТВ.