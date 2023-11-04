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Иностранный тренер назвал российского футболиста психологически нестабильным

Экс-тренер «Зенита» Петржела считает Соболева психологически нестабильным

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Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев слабее Матео Кассьерры. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Соболев не является лучшим нападающим лиги. У него есть талант, но проблемы с дисциплиной мешают ему стать топ-игроком. Он слабее Кассьерры как нападающий. К тому же, Александр психологически нестабилен. Из-за этого он не может показывать высокий уровень игры на протяжении всего сезона», — сказал Петржела.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России. Также форвард отказался от общения со СМИ в текущем сезоне.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом матче Кубка России против «Краснодара» нападающий не смог реализовать пенальти, совершив два касания.

Ранее Юрий Семин назвал российского футболиста, который может стать претендентом на «Золотой мяч».

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