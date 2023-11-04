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Жулин заявил, что боится израильско-палестинского конфликта

Жулин: я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Тренер Александр Жулин высказался о схожести стиля своих подопечных пар Виктории Синициной/Никиты Кацалапова и Александры Степановой/Ивана Букина. Его слова передает Metaratings.

«Ничего плохого в этом не вижу, что они становятся похожи по стилю. Стиль похож потому, что очень высокое качество катания. Не боюсь ли, что они станут заложниками сравнений? Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится? Надо обзор сделать в ту сторону. Я сейчас ничего не боюсь, хочу, чтобы моя жена и дети были счастливыми», — сказал Жулин.

На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире, а в соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России (2021, 2022), двукратными серебряными призерами чемпионата Европы (2019, 2022), бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020).

Ранее сообщалось, что клуб РПЛ помогает своему игроку вывезти родственников из Израиля.

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