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Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Белоруска Соболенко победила Рыбакину и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

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БЕЛТА

В Канкуне (Мексика) состоялся матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором встречались белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча завершилась победой Соболенко со счетом 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Таким образом, Соболенко сыграет в полуфинале турнира.

Соболенко выполнила шесть эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из 10 и допустила 15 двойных ошибок. Рыбакина сделала пять подач навылет, три раза из 12 реализовала брейк-пойнт, а также допустила семь двойных ошибок.

Призовой фонд турнира составляет $9 млн. Финал Итогового чемпионата WTA пройдет 5 ноября.

Соболенко впервые вышла в финал US Open в 2023 году. В финальном матче она уступила Кори Гауфф. Встреча между Соболенко и Гауфф, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину.

Ранее Соболенко сфотографировалась с Дэвидом Бекхэмом.

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