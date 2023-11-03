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Операцию футболиста ЦСКА перенесли из Германии из-за сложностей с визой

Операцию игрока ЦСКА Мухина перенесли в Италию из-за сложностей с немецкой визой

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РИА «Новости»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что перенос операции хавбека Максима Мухина из Германии в Италию связан со сложностями с получением немецкой визы, передает РИА Новости.

«Произошли определенные сложности с получением немецкой визы. Слава богу, что все решилось, за что мы благодарны итальянской стороне. Максим вылетает в Рим 4 ноября», — сказал Брейдо.

У 21-летнего хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Матч «Рубин» — ЦСКА прошел 21 октября и завершился нулевой ничьей.

Мухин выступает за ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мухин провел 12 матчей, забив два мяча.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают пятое место, набрав 21 очко.

В следующем туре чемпионата России красно-синие сыграют на своем поле с нижегородским «Пари НН». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

Ранее стало известно, с какими сложностями столкнется ЦСКА.

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