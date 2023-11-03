Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер «Зенита» ушел с поста наставника киевского «Динамо»

Бывший тренер «Зенита» Луческу покинул пост наставника киевского «Динамо»

close
100%
Andrey Lukatsky/AP

Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника команды, сообщает Telegram-канал клуба.

78-летний специалист принял это решение после поражения от «Шахтера» в матче 13-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.

В чемпионате Украины киевское «Динамо» занимает седьмое место, набрав 16 очков. На первом месте располагается «Кривбасс», имея в активе 26 очков, второе место занимает «Полесье», набрав 25 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Шахтер», набрав 24 очка.

В следующем туре киевляне сыграют с «Кривбассом».

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. До этого он на протяжении 12 лет работал в «Шахтере» — главном сопернике «Динамо» в чемпионате Украине. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне 2008/09 выиграл Кубок УЕФА.

Также специалист работал в петербургском «Зените», сборной Турции, стамбульском «Галатасарае», миланском «Интере» и других командах.

Ранее Луческу рассказал, почему не покинул Украину.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий