Бывший тренер «Зенита» ушел с поста наставника киевского «Динамо»

Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника команды, сообщает Telegram-канал клуба.

78-летний специалист принял это решение после поражения от «Шахтера» в матче 13-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.

В чемпионате Украины киевское «Динамо» занимает седьмое место, набрав 16 очков. На первом месте располагается «Кривбасс», имея в активе 26 очков, второе место занимает «Полесье», набрав 25 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Шахтер», набрав 24 очка.

В следующем туре киевляне сыграют с «Кривбассом».

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. До этого он на протяжении 12 лет работал в «Шахтере» — главном сопернике «Динамо» в чемпионате Украине. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне 2008/09 выиграл Кубок УЕФА.

Также специалист работал в петербургском «Зените», сборной Турции, стамбульском «Галатасарае», миланском «Интере» и других командах.

Ранее Луческу рассказал, почему не покинул Украину.