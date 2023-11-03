Голкипер «Спартака» отреагировал на то, что его сравнили с Буффоном

Голкипер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Патрик Рыбар отреагировал на слова своего одноклубника Егора Савикова, который сравнил словака с итальянским футбольным вратарем Джанлуиджи Буффоном, передает Legalbet.

«Савиков назвал меня Буффоном? Круто. Знаю этого вратаря, но за футболом я особо не слежу. Хоккей — для меня спорт номер один. В футбол не играю и не смотрю», — сказал Рыбар.

В текущем сезоне КХЛ Рыбар провел за «Спартак» 22 матча, пропустив 41 шайбу.

2 ноября «Спартак» уступил столичному ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:3.

В составе победителей точными бросками отметились Егор Фатеев, Максим Соркин и Константин Окулов.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает второе место, набрав 36 очков. ЦСКА находится на пятой строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем матче красно-белые сыграют с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится 4 ноября. Команды выйдут на лед в 17:00 по московскому времени.

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