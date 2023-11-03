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Журова обвинила МОК в цинизме после слов о недопущении дискриминации спортсменов

Журова: слова Баха о недопущении дискриминации спортсменов являются цинизмом

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Алексей Майшев/РИА Новости

Заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недопущении дискриминации в отношении израильских спортсменов является цинизмом. Так в беседе с kp.ru ситуацию прокомментировала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

По ее словам, с Россией произошла аналогичная ситуация, однако заявление Баха на российских спортсменов не распространяется.

«Никто же Израиль сейчас не лишает флага и гимна. Если мы говорим про отсутствие коллективной ответственности, ответственности спортсмена за то, что происходит, так или иначе, связанное с их страной (революции, боевые действия, смена правительств), это должно касаться спортсменов? Нет, если МОК последователен. Почему-то только это исключение делается для Израиля и более ни для кого», — отметила депутат.

Журова добавила, что МОК должен был отреагировать аналогичным образом и в случае с Россией, потому что «спортсмены действительно не должны нести ответственность».

1 ноября представитель МОК заявил, что будет обеспечивать меры безопасности в отношении израильских спортсменов. По его словам, комитет «придерживается принципа индивидуальной ответственности». Он добавил, что «спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств».

Ранее экс-боксер Николай Валуев уличил главу МОК в политике двойных стандартов.

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