Минеев и Штырков проведут бой по правилам кикбоксинга

Звезды смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев и Иван Штырков сразятся по правилам кикбоксинга на турнире в Сочи 18 ноября. Этот поединок станет главным событием чемпионского турнира по кикбоксингу на площадке Red Arena в «Красной поляне». Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

«Нас ожидает самое яркое противостояние осени и, возможно, всего года. В отечественной индустрии единоборств не так много спортсменов, способных привлечь внимание широкой аудитории своим имиджем и поступками. К тому же Владимир и Иван демонстрируют высочайший вровень бойцовского мастерства», — сказал организатор турнира, спортивный менеджер Камил Гаджиев.

В со-главном поединке судьбу чемпионского пояса в весовой категории до 86 кг решат россиянин Ислам Муртазаев и бразилец Джонатан Оливейра. Схватка также пройдет по правилам кикбоксинга.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Штырков в профессиональных смешанных единоборствах провел 25 поединков, 22 из которых выиграл, 2 проиграл и 1 завершил вничью.

Ранее боец Аллазов назвал фаворита поединка между Штырковым и Минеевым.