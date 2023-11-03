Лев Яшин вошел в список лучших игроков в истории ЧМ

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших игроков в истории чемпионатов мира. В список попал бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Лев Яшин, расположившийся на 16-й позиции. Рейтинг возглавил бывший нападающий сборной Бразилии Пеле.

«Черный паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помогая своей стране занять четвертое место в 1966 году, и был включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года», — говорится в издании.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

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