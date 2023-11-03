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Лев Яшин вошел в список лучших игроков в истории ЧМ

FourFourTwo включил Льва Яшина в рейтинг лучших игроков в истории ЧМ

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Юрий Сомов/РИА «Новости»

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших игроков в истории чемпионатов мира. В список попал бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Лев Яшин, расположившийся на 16-й позиции. Рейтинг возглавил бывший нападающий сборной Бразилии Пеле.

  1. Пеле, Бразилия.
  2. Лионель Месси, Аргентина.
  3. Диего Марадона, Аргентина.
  4. Роналдо, Бразилия.
  5. Зинедин Зидан, Франция.
  6. Франц Беккенбауэр, Германия.
  7. Килиан Мбаппе, Франция.
  8. Эйсебио, Португалия.
  9. Мирослав Клозе, Германия.
  10. Гарринча, Бразилия.

«Черный паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помогая своей стране занять четвертое место в 1966 году, и был включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года», — говорится в издании.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее тренер «ПСЖ» объяснил, почему Мбаппе не выиграл «Золотой мяч».

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