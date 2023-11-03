Названа главная футбольная икона 2000-х

Бывший футболист испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо стал главной футбольной иконой 2000-х по версии журнала FourFourTwo. Список представлен на официальном сайте издания.

Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 2004 и 2005 годах он признавался лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2005 году бразилец стал обладателем «Золотого мяча». В разное время он выступал за «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.

Топ-10 главных футбольных икон 2000-х годов:

1 место. Роналдиньо (Бразилия);

2 место. Криштиану Роналду (Португалия);

3 место. Тьерри Анри (Франция);

4 место. Алекс Фергюсон (Шотландия);

5 место. Роналдо (Бразилия);

6 место. Зинедин Зидан (Франция);

7 место. Лионель Месси (Аргентина);

8 место. Уэйн Руни (Англия);

9 место. Жозе Моуринью (Португалия);

10 место. Дэвид Бекхэм (Англия).

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