Названа главная футбольная икона 2000-х

Бывший футболист испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо стал главной футбольной иконой 2000-х по версии журнала FourFourTwo. Список представлен на официальном сайте издания.
Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 2004 и 2005 годах он признавался лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2005 году бразилец стал обладателем «Золотого мяча». В разное время он выступал за «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.
Топ-10 главных футбольных икон 2000-х годов:
1 место. Роналдиньо (Бразилия);
2 место. Криштиану Роналду (Португалия);
3 место. Тьерри Анри (Франция);
4 место. Алекс Фергюсон (Шотландия);
5 место. Роналдо (Бразилия);
6 место. Зинедин Зидан (Франция);
7 место. Лионель Месси (Аргентина);
8 место. Уэйн Руни (Англия);
9 место. Жозе Моуринью (Португалия);
10 место. Дэвид Бекхэм (Англия).
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