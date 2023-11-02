Стало известно, когда прооперируют полузащитника сборной России Мухина

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче шестого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ против «Оренбурга» заявил, что полузащитник Максим Мухин, который долгое время не мог вылететь в Германию для проведения операции на колене, в ближайшее время сможет направиться в клинику, где перенесет хирургическое вмешательство. Его слова передает «Газета.Ru».

«4 ноября Максим вылетит на операцию, итальянская виза получена. Вопрос решился буквально в течение дня», — заявил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

«Надеемся, что все пройдет благополучно, и что Макс в самое ближайшее время начнет реабилитацию», — заявил Федотов.

Матч ЦСКА — «Оренбург» прошел 2 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Федор Чалов, еще один мяч забил Антон Заболотный. У проигравшей команды единственный гол на счету турецкого форварда Эмирджана Гюрлюка.

После этой победы московский клуб набрал 11 очков и занял итоговое первое место в своем квартете, обеспечив себе путевку в плей-офф Пути РПЛ. Оренбуржцы по итогам групповой стадии набрали также 11 очков и вышли в следующую стадию турнира со второго места.

Ранее в ЦСКА назвали вторичным результат матча с «Оренбургом».