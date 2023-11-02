Футболист «Динамо» рассказал о реакции на вручение Месси «Золотого мяча»

Футболист московского «Динамо» Станислав Бессмертный заявил, что с детства болеет за форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, передает пресс-служба клуба.

«Сейчас кумиром могу назвать капитана «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. А вообще с детства болею за Лионеля Месси и очень рад, что ему на днях вручили очередной «Золотой мяч», — сказал Бессмертный.

30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться.

Ранее Месси назвал гол, который стал самым запоминающимся для него.