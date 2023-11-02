Головин второй месяц подряд стал лучшим игроком «Монако»

Российский футболист «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в октябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В октябре 27-летний полузащитник отметился дублем в матче девятого тура чемпионата Франции против «Меца» (2:1). Головин второй раз подряд признан лучшим футболистом месяца.

Головин проводит шестой сезон в составе «Монако», куда он перебрался из московского ЦСКА после чемпионата мира — 2018. В текущем сезоне его счету четыре забитых мяча и одна результативная передача в девяти матчах чемпионата Франции.

Команда Головина после 10-ти туров Лиги 1 набрала 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем туре «Монако» на своем поле сыграет с «Брестом». Встреча пройдет 5 ноября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.05 по московскому времени.

В футболке сборной России Головин провел 46 матчей, в которых отметился пятью голами и 13-ю результативными передачами.

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