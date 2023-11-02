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Российский футболист обвинил иностранного тренера в немужских поступках

Экс-игрок «Динамо» Сапета заявил, что тренер Петреску вел себя не по-мужски

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в комментарии Legalbet вспомнил период работы под руководством Дана Петреску.

«У него было много суеты, крика. Недовольства постоянные. Кажется, что он постоянно обижался. Вел себя не по-мужски. Вот эти его руки постоянно вверх и вниз, постоянно падал на скамейку. Тренировочный процесс у Петреску, не сказать, что топ.

В конце сборов, когда чемпионат начинался, он сказал мне, что не рассчитывает на меня. Можно было бы и пораньше сказать. А он сделал не по-мужски. Не лучший тренер в моей карьере. На что обижался? Он может пошутить, даже оскорбить человека, ну типа «хихи-хаха». А когда над ним человек может пошутить, он сразу в штыки», — заявил Сапета.

С 2010 по 2012 год румынский специалист занимал пост главного тренера «Кубани», в которую вернулся в 2016 году, а с 2012 по 2014 год тренировал московское «Динамо». Последним местом работы тренера стал румынский «ЧФР Клуж».

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