Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уроженка Японии пожаловалась, что не может попасть на родину из-за санкций против России

Фигуристка Кавагути не может поехать домой в Японию из-за санкций против России

close
100%
Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Чемпионка Европы в парном катании в составе сборной России японка Юко Кавагути рассказала, что из-за антироссийских санкций она не может поехать на родину. Слова Кавагути передает РИА Новости.

«Ситуация с санкциями в отношении России влияет на мою жизнь. Я не могу поехать домой. У меня была традиция — раз в год ездить в Японию. Во-первых, билеты очень дорогие стали. Во-вторых, лететь сейчас не десять часов и даже не сутки, а больше 30 часов с пересадками», — сказала Кавагути.

Кавагути родилась и выросла в Японии. В 18 лет она перебралась в Америку, а через три года — в Россию. Девушка занималась под руководством Тамары Москвиной.

В 2006 году после выступления за сборные Японии и США Кавагути встала в пару с Александром Смирновым, с которым они на международных соревнованиях представляли Россию. Вместе с ним она дважды выиграла чемпионат Европы и столько же раз — бронзовые награды чемпионатов мира.

В 2008 году фигуристка подала прошение о принятии российского гражданства, которое в том же году было удовлетворено. Кавагути окончила Санкт-Петербургский государственный университет.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил всех российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Кавагути заявила, что считает неправдой историю с допингом Камилы Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий