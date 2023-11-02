Уроженка Японии пожаловалась, что не может попасть на родину из-за санкций против России

Чемпионка Европы в парном катании в составе сборной России японка Юко Кавагути рассказала, что из-за антироссийских санкций она не может поехать на родину. Слова Кавагути передает РИА Новости.

«Ситуация с санкциями в отношении России влияет на мою жизнь. Я не могу поехать домой. У меня была традиция — раз в год ездить в Японию. Во-первых, билеты очень дорогие стали. Во-вторых, лететь сейчас не десять часов и даже не сутки, а больше 30 часов с пересадками», — сказала Кавагути.

Кавагути родилась и выросла в Японии. В 18 лет она перебралась в Америку, а через три года — в Россию. Девушка занималась под руководством Тамары Москвиной.

В 2006 году после выступления за сборные Японии и США Кавагути встала в пару с Александром Смирновым, с которым они на международных соревнованиях представляли Россию. Вместе с ним она дважды выиграла чемпионат Европы и столько же раз — бронзовые награды чемпионатов мира.

В 2008 году фигуристка подала прошение о принятии российского гражданства, которое в том же году было удовлетворено. Кавагути окончила Санкт-Петербургский государственный университет.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил всех российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Кавагути заявила, что считает неправдой историю с допингом Камилы Валиевой.